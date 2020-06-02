Чубаров: Більшість кримських татар розуміють, що джерело їхніх проблем – окупація

Переважна більшість кримських татар розуміють, що всі проблеми, з якими вони стикаються, мають одне джерело походження – це окупація півострова Російською Федерацією.

Про це голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив в ефірі програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV, передає кореспондент Укрінформу.

«Абсолютна більшість кримських татар розуміють, що будь-які проблеми, які б вони не переживали, мають одне джерело походження – це окупація. І люди розуміють, що задля деокупації їм треба просто витерпіти все, що з ним відбувається», - сказав Чубаров.

Водночас глава Меджлісу додав, що зараз у Криму немає такої критичної ситуації, щоб люди зранку прокинулися і не мали де взяти води - попити чи помитися.

«Не вистачає води для промислових потреб (окупантів – ред.), для військових гарнізонів, не вистачає води для того, щоб залучати туди своїх людей», - наголосив Чубаров.

Як повідомлялося, віцепрем'єр Олексій Резніков заявив, що водопостачання окупованого півострова для громадян України відновиться, коли Росія забере свої війська з Криму і Донбасу.