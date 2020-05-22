Захист кримського імама подав апеляцію на заборону молитися в колишньому спорткомплексі

В окупованому Криму адвокат Еміль Курбедінов подав апеляційну скаргу на рішення «суду» стосовно імама Халілова, обвинуваченого в проведенні п'ятничної молитви.

Про це повідомляє Кримська солідарність, публікуючи у Facebook коментар Курбедінова.

«Голова Совєтського районного суду Шевченко повідомив мене, що надсилає мою апеляційну скаргу в інтересах Халілова Ділявера у Верховний Суд Криму. Я переконаний, що справа не має під собою ніякого об'єктивного ґрунту і сфабрикована на догоду тих, хто сьогодні проводить політику тиску на імамів», - повідомив адвокат Курбедінов.

Нагадаємо, спочатку імама мечеті Савурчи в селі Завітному Ділявера Халілова звинуватили в незаконній місіонерській діяльності, проте 22 квітня 2020 року це обвинувачення було скасовано і висунуто інше - «Організація масового одночасного перебування і (або) пересування громадян у громадських місцях, що призвело до порушення громадського порядку». 29 квітня 2020 року рішенням судді Ігоря Бражника за проведення колективної п'ятничної молитви священнослужитель був визнаний винним за ч.2 ст. 20.2 КпАП РФ і оштрафований на 30000 рублів (11.160 грн).

Співробітники поліції, які складали протокол, аргументували свої дії тим, що служба проходила в будівлі колишнього спорткомплексу, який 16 років тому муніципалітет району передав у користування мусульманам цього населеного пункту.

Донині релігійна громада функціонувала згідно з документами українського зразка. При цьому імама Ділявера Халілова немає в штаті духовного управління мусульман Криму.

Захист вважає, що «справа імама Халілова» свідчить про те, що під виглядом правосуддя «суд» чинить свавілля і планомірно знищує релігійні організації в окупованому Криму.

Фото: Hromadske