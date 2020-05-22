Суд РФ направив скаргу кримського татарина на співробітників ФСБ на додаткову перевірку

Південний окружний військовий суд в Ростові-на-Дону після розгляду апеляції захисту направив на додаткову перевірку справу про катування співробітниками ФСБ Раїма Айвазова під час затримання в окупованому Криму.

Про це повідомляє Кримська солідарність з посиланням на адвоката Марію Ейсмонт.

"21 травня 2020 року під час судового процесу в Південному окружному військовому суді стало відомо, що керівник слідчого органу в Криму скасував постанову слідчого в відмові у порушенні кримінальної справи у справі Раїма Айвазова і направив справу на додаткову перевірку", - йдеться в повідомленні.

За словами адвоката, суд розглянув її апеляцію на рішення суду про відмову в порушенні кримінальної справи щодо співробітників ФСБ, які застосовували тортури під час затримання Айвазова.

Айвазов брав участь в засіданні в режимі відеоконференції з СІЗО Сімферополя, адвокат Ейсмонт - із власної оселі. Під час слухання суд постановив відновити перевірку скарги захисту про тортури з боку співробітників ФСБ.

«Це досить стандартна історія, і ми відчуваємо стриманий оптимізм з цього приводу», - повідомила адвокат Ейсмонт.

Вона також висловила впевненість, що документи, які вона отримала після подачі скарги за ст. 125 КПК РФ, мають перспективи для подання даної справи до ЄСПЛ.

"Цінність мають опитування осіб, які його супроводили з кордону на службовій машині ФСБ. Згідно з їхніми поясненнями, вони проводили там якісь фільтраційні заходи на КПВВ "Армянськ" і випадково побачили там Раїма Айвазова. За версією співробітників ФСБ, в кишені у них була його фотографія. І вони такі: «Так це ж Айвазов, підозрюваний в зв'язках із Хізб ут-Тахрір!». Вони наблизились до нього, представилися, почали розмову і запитали, чи не хоче він поїхати з ними, тому що у слідчого можуть бути до нього питання. Айвазов, за їхньою версією, згодився. При цьому співробітники КПП "Армянськ" в показаннях стверджують, що жодних заходів співробітники ФСБ не проводили", - прокоментувала адвокат Айвазова.

Раїм Айвазов був затриманий в ніч на 17 квітня 2019 року за перехід адміністративного кордону з окупованим Кримом. Більше 12 годин про нього не було жодних звісток. Лише у другій половині доби 17 квітня йому дозволили зателефонувати близьким.

Він повідомив, що йому винесли звинувачення за ч. 2 ст. 205.5 КК РФ ("Участь в діяльності організації, яка відповідно до законодавства Російської Федерації визнана терористичною"). Дана стаття передбачає позбавлення волі від 10 до 20 років, або штраф до 500 тис. рублів.

Пізніше з його слів стало відомо, що під час затримання співробітники ФСБ заподіяли йому побої, посадили в машину без номерних знаків і вивезли в поле. Там Раїма поставили на коліна і імітували розстріл. Після цього його відвезли у відділок, схиляючи підписати необхідні документи.

Айвазов - активіст, займався організацією передач до Ростова-на-Дону заарештованим в Криму кримським татарам, активно відвідував суди у політичних справах у Криму. Був заарештований у "справі Хізб ут-Тахрір" (друга сімферопольська група).

Як повідомляв Укрінформ, 27 і 28 березня в окупованому Криму російські силовики провели масові обшуки і затримання кримських татар. Більшість з них є активістами "Кримської солідарності". Загалом було затримано 24 людини.