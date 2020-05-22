Український політв'язень у РФ Дудка нагадав про свою невинуватість

Українська активістка в Латвії Тетяна Лазда отримала лист від українського політв'язня в Росії Володимира Дудки, відправлений 5 травня, в якому той каже про свою невинуватість.

Активістка передала копію листа Укрінформу.

«У мене все нормально, якщо можна нормальним назвати утримання мене в ув'язненні. Адже я не робив того, в чому мене звинуватили. Просто потрапив у шестерінки політичних відносин між Україною і Росією. Відносно мене все брехня. І вона скрізь. Але Господь сказав: «Немає нічого таємного, що не стало б явним». Так воно і буде», - пише Дудка.

Він також обіцяє приїхати до Латвії, після того, як вийде на свободу.

Лист датовано 5 травня.

Як повідомляв Укрінформ, у четвер, 21 травня, уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова повідомила, що українського політв'язня в РФ Володимира Дудку перемістили з медичної частини в колонію, проте його стан здоров'я при цьому нестабільний - він продовжує скаржитися на сильні головні болі, підвищений тиск, болі у шлунку і висип по всьому тілу. При цьому рідним Володимира досі не повідомили рекомендації лікаря і встановлений діагноз, щоб передати необхідні медикаменти. У колонії, де утримується українець, відсутні будь-які препарати для його лікування. За словами Денісової, Володимир Дудка знаходиться у групі ризику щодо захворювання коронавірусною інфекцією COVID-19, а значить його переведення в бараки наражає на небезпеку життя громадянина України.

Український омбудсмен звернулася до уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з проханням вжити заходів щодо повідомлення Володимиру Дудці і його родичам встановленого діагнозу і сприяти належному медико-санітарному забезпеченню громадянина України, з урахуванням рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я та Підкомітету ООН з питань запобігання катуванням від 25.03.2020.

Нагадаємо, що Володимира Дудку, Олексія Бессарабова і Дмитра Штиблікова затримали 9 листопада 2016 року в окупованому Севастополі, їх звинуватили в підготовці диверсії організованою групою.

У квітні 2019 року севастопольський "суд" засудив Дудку і Бессарабова до 14 років позбавлення волі в колонії суворого режиму.

15 травня 2020 року Правозахисний центр «Меморіал» визнав севастопольців Олексія Бессарабова і Володимира Дудку, засуджених до 14 років ув'язнення за «підготовку диверсій за завданням України», політичними в'язнями і зажадав їх негайного звільнення.