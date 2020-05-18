Польські журналісти організували флешмоб на підтримку кримських татар

Майже 70 польських журналістів та громадських активістів взяли участь у флешмобі на підтримку кримських татар у 76-ту річницю їх примусової депортації з Криму в Середню Азію.

Відеоролик розмістила у Facebook польська журналістка Моніка Андрушевська, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Поляки переживать разом з кримськими татарами цей біль і нагадують, що депортація кримських татар в 1944 році є геноцидом. Наші кримськотатарські друзі, ми про вас пам’ятаємо! Сьогодні російська влада продовжує здійснювати геноцид татар, який розпочався в 1944 році. Ми з вами!” - наголошують поляки у відеоролику.

Польські журналісти нагадали, що понад 70 кримських татар зараз незаконно утримуються у російських в’язницях. Водночас, 15 кримських татар було викрадено ФСБ, і їх місцезнаходження зараз залишається невідомим.

Вони закликали російську владу звільнити кримськотатарських бранців Кремля.

Як повідомлялося, 18 травня в Україні відзначається День боротьби за права кримськотатарського народу та вшановується пам'ять жертв депортації кримських татар.