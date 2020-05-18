Кримські татари зробили вагомий внесок у знищення радянської імперії зла - Шмигаль

Злочини проти корінного народу Криму та жорстокі випробування у 1944 році не зламали волелюбний народ.

Про це написав Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Facebook.

"Сьогодні ми з болем і скорботою згадуємо злочини проти корінного народу Криму, коли у 1944 році радянська влада на підставі надуманих обвинувачень депортувала з півострова майже 200 тис. кримських татар. Здебільшого жінок та дітей. Протягом перших двох років вигнання від голоду та хвороб загинула майже половина депортованих. Жорстокі випробування не зламали цю волелюбну націю", - написав Шмигаль.

Він зауважив, що кримські татари зробили свій вагомий внесок у знищення радянської імперії зла та після десятиліть поневірянь повернулися додому.

"Але рівно через 70 років після тих жахливих подій московська влада, анексувавши Крим, почала повертатися до сталінських методів: через переслідування, насильство, арешти майже 35 тис. кримських татар знов були змушені покинути свої оселі", - додав глава уряду.

Шмигаль вірить, що й це вигнання зрештою закінчиться перемогою кримськотатарського народу й історична справедливість буде відновлена, а ключову роль у цьому відіграє Українська держава.

"Вшановувати пам’ять жертв несправедливості — наш моральний обов’язок, адже справедливість є цінністю для кожної людини. Ми будемо завжди пам’ятати про трагедію 18 травня, долю кримських татар, які попри все вистояли та перемогли. І ми переможемо, ми всі", - додав глава уряду.

18 травня, в Україні відзначається День боротьби за права кримськотатарського народу та вшановується пам'ять жертв депортації кримських татар.

Депортація кримських татар розпочалася 18 травня 1944 року о 3 годині ранку і тривала до початку червня (перша і найбільша хвиля закінчилася 20 травня).

Фото: КМУ