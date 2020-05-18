Учням покажуть спеціальний урок, присвячений Дню пам’яті жертв геноциду кримських татар

У понеділок, 18 травня, учням старших і середніх класів покажуть спеціальний урок, присвячений Дню пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

Про це повідомляє Офіс Президента у Тelegram.

"18 травня низка телеканалів у межах проєкту «Всеукраїнська школа онлайн» транслюватиме для учнів середніх і старших класів спеціальний урок, присвячений Дню пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу", - зазначається у повідомленні.

В уроці візьмуть участь заступник постійного представника Президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева, кінорежисер і сценарист Наріман Алієв, головний редактор онлайн-видання «Українська правда» Севгіль Мусаєва та народна артистка України Джамала.

"Юні українці мають знати правду про страшну трагедію, що зламала долі 180 тисячам кримських татар у 1944 році", - зазначили в ОП.

Як відомо, 18 травня Україна і весь світ вшановують пам’ять жертв геноциду кримськотатарського народу.

Примусове вигнання кримських татар з Кримського півострова радянський режим розпочав о третій годині ночі 18 травня 1944 року. Протягом двох днів з рідних домівок було виселено 180 тисяч кримських татар. Вигнання та нелюдські умови в місцях заслання мали катастрофічні наслідки – від хвороб та виснаження загинули десятки тисяч кримських татар.