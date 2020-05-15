Мусульмани Луганщини помолилися за жертв депортації кримських татар

Мусульмани Луганщини помолилися за жертв депортації кримських татар

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Укрінформ
В Ісламському культурному центрі в Сєвєродонецьку відбулись меморіальні заходи до 76-х роковин від дня початку депортації кримськотатарського народу з Кримського півострова.

Про це повідомляє пресслужба Луганської обласної державної адміністрації.

«Від початку карантину і до сьогодні не проводилось жодного публічного масового заходу вірян. Через це було змінено традицію спільної вечері під час місяця Рамадану. Проте у знак пам’яті та жалоби за репресованими корінними жителями півострова Крим, було прийнято рішення прочитати спільну молитву», - зазначив організатор заходу імам мусульманської громади міста Сєвєродонецька Тємур Беридзе.

За його словами, зараз російський окупаційний режим всіляко утискає права кримськотатарського народу за принципом віросповідання, проводить обшуки в будинках та мечетях по всій території півострова. Імам подякував народу України та її владі за надання можливості спілкуватись рідною мовою, проводити богослужіння та за дотримання конституційних прав громадян.

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18 травня 1944 року розпочалася операція з депортації кримських татар. Цього дня вшановують пам'ять жертв цього злочину (під час головної хвилі депортації 18-20 травня було виселено 180 014 осіб), а також відзначають його як День боротьби за права кримськотатарського народу.

Фото: loga.gov.ua

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