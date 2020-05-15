Мусульмани Луганщини помолилися за жертв депортації кримських татар

В Ісламському культурному центрі в Сєвєродонецьку відбулись меморіальні заходи до 76-х роковин від дня початку депортації кримськотатарського народу з Кримського півострова.

Про це повідомляє пресслужба Луганської обласної державної адміністрації.

«Від початку карантину і до сьогодні не проводилось жодного публічного масового заходу вірян. Через це було змінено традицію спільної вечері під час місяця Рамадану. Проте у знак пам’яті та жалоби за репресованими корінними жителями півострова Крим, було прийнято рішення прочитати спільну молитву», - зазначив організатор заходу імам мусульманської громади міста Сєвєродонецька Тємур Беридзе.

За його словами, зараз російський окупаційний режим всіляко утискає права кримськотатарського народу за принципом віросповідання, проводить обшуки в будинках та мечетях по всій території півострова. Імам подякував народу України та її владі за надання можливості спілкуватись рідною мовою, проводити богослужіння та за дотримання конституційних прав громадян.

18 травня 1944 року розпочалася операція з депортації кримських татар. Цього дня вшановують пам'ять жертв цього злочину (під час головної хвилі депортації 18-20 травня було виселено 180 014 осіб), а також відзначають його як День боротьби за права кримськотатарського народу.

Фото: loga.gov.ua