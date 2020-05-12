У Криму за добу - дві смерті від коронавірусу і сім випадків зараження

В окупованому Криму за останню добу померли дві жінки, у яких був діагностований коронавірус.

Про це повідомляє Крим.Реалії з посиланням на «главу» Криму Сергія Аксьонова.

«За минулу добу померли дві жінки, поки що остаточно не встановлено, напевно, від супутніх захворювань, але вони були заражені коронавірусом», - сказав Аксьонов.

Одна з жінок була на лікуванні у Сімферополі, інша - в Саках.

Крим.Реалії повідомляє також, що на ранок 12 травня в Криму діагностовано сім нових випадків коронавірусної інфекції, серед інфікованих - співробітник Росспоживнагляду.

Таким чином, на поточний період у Криму, без урахування Севастополя, зареєстровано 209 випадків коронавірусної інфекції. 24 з них завезені з-за кордону, 21 - з Росії. Одужали за весь період - 64 людини. Померло двоє людей.

У Севастополі - 126 заражень COVID-19, два пацієнти померли.

З 12 травня окупаційна влада в Криму запровадила обов'язкове носіння захисних масок. Крім того, режим самоізоляції в Криму було продовжено до 31 травня, у Севастополі - до 17 травня.