В окупованому Криму нарахували 295 випадків коронавірусу

В окупованому Криму за минулу добу виявлено дев'ять нових випадків зараження на коронавірусну інфекцію. Ще про вісім нових випадків повідомила "влада" окупованого Севастополя.

Про це в Facebook повідомляє Кримська правозахисна група.

"За інформацією окупаційної влади Криму, серед інфікованих 3 людини в Сакському районі - медпрацівники, 3 випадки в Сімферополі, 2 людини в Ялті і 1 - в Алушті", - йдеться в повідомленні.

За даними "уряду" Севастополя, серед восьми хворих в місті - троє будівельників військового шпиталю в бухті Омега.

Крім того, коронавірус підтверджений у трьох людей, які повернулися до Севастополя з Бахчисарая, у чоловіка, який прибув з Греції, і у жінки, яка повернулася з Москви.

Загалом із початку епідемії на території півострова підтверджено 295 випадків захворювання COVID-19, з них 177 - в Криму і 118 - в Севастополі

Фото: ATR