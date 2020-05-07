Засідання у "справі" трьох кримських татар у ростовському суді перенесли через коронавірус

Про це повідомляє в Facebook Кримська солідарність.

"У зв'язку з епідеміологічною ситуацією навколо пандемії вірусу COVID-19 захисниками було подано клопотання про перенесення слухання, яке сьогодні було розглянуто судом та задоволено. Засідання призначено на 22 травня 2020 року о 15:00", - цитує адвоката Сафіє Шабанову Кримська солідарність.

29 квітня 2020 року фігурантів Білогірської групи "справи Хізб ут-Тахрір" Айдера Джаппарова, а також батька і сина - Енвера і Ризу Омерова вивезли зі слідчого ізолятора Сімферополя транзитом через Краснодар в слідчий ізолятор Ростова-на-Дону.

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Як повідомлялося, 10 червня 2019 року в окупованому Росією Криму в Білогірському районі заарештували трьох осіб. Енвера Омерова (1961 р.н.) було затримано по дорозі в м Ростов-на-Дону, де мало відбутися судове засідання щодо його зятя, фігуранта першої сімферопольської групи «справи Хізб ут-Тахрір» Рустема Ісмаїлова. Також після проведеного в будинку обшуку в цей день було затримано його сина - Різа Омерова (1988 р.н.) і жителя селища Зуя - Айдера Джаппарова (1980 р.н.).