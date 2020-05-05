Трьох кримських татар етапували до ростовського СІЗО

Трьох кримських татар, фігурантів білогірської групи «справи Хізб ут-Тахрір», етапували в СІЗО Ростова-на-Дону.

Про це з посиланням на адвоката Назіма Шейхмамбетова повідомляє в Facebook Кримська солідарність.

«Сьогодні стало відомо, що 29 квітня 2020 року Айдера Джаппарова, батька і сина - Енвера і Різу Омерових вивезли зі слідчого ізолятора Сімферополя транзитом через Краснодар в слідчий ізолятор Ростова-на-Дону», - повідомив Шейхмамбетов.

За його словами, у цій «справі» на 7 травня 2020 року в Ростові-на-Дону призначено перше засідання по суті.

«Як ми будемо брати участь, я поки що не готовий говорити, ми зв'яжемося з судом, і я допускаю, що засідання буде перенесено на більш пізній термін, з огляду на карантинні обмеження та епідеміологічну ситуацію», - прокоментував адвокат.

Як повідомлялося, 10 червня 2019 року в окупованому Росією Криму в Білогірському районі арештували трьох осіб. Енвер Омеров (1961 р.н.) був затриманий по дорозі в м. Ростов-на-Дону, де мало відбутися судове засідання щодо його зятя, фігуранта першої сімферопольської групи «справи Хізб ут-Тахрір» Рустема Ісмаїлова. Також після проведеного в будинку обшуку цього дня був затриманий його син - Різа Омеров (1988 р.н.) і житель селища Зуя - Айдер Джаппаров (1980 р.н.).

Енверу Омерову було інкриміновано ч.1 ст.205.5 КК РФ («Організація діяльності терористичної організації»). Загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 25 років до довічного відбування покарання в колонії суворого режиму.

Різі Омерову та Айдеру Джаппарову інкримінували ч.2 ст.205.5 КК РФ ( «Участь в діяльності терористичної організації»). Загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 20 років.

Крім того, пізніше всім фігурантам інкримінували ч.1 ст.30 і ст.278 КК РФ ( «Приготування до насильницького захоплення влади організованою групою за попередньою змовою»), яка передбачає до 10 років позбавлення волі.

Згідно з матеріалами справи, обвинувачені не мали зброї, вибухівки, боєприпасів, не планували здійснювати терористичний акт і не закликали інших до здійснення терористичних дій.

Відсутні також будь-які докази спроб повалення конституційного ладу РФ і захоплення влади. Матеріали справи містять аудіозаписи, на яких зафіксовано, що засуджені вели дискусії на релігійні і політичні теми, що стало єдиним «доказом» висунутих їм обвинувачень.