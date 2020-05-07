В окупованому Криму нарахували 274 хворих на COVID-19

За минулу добу зареєстрували вісім нових випадків коронавірусної інфекції в окупованому Криму і чотири - у Севастополі.

Про це повідомляє Крим.Реаліі.

«Усі виявлені випадки - вже відомі осередки. Зокрема, два хворих у Красноперекопському районі, один заражений у Красногвардійському районі, два випадки в Сакському районі, один - в Алушті, ще одне зараження - це медик дитячої республіканської клінічної лікарні, зараження також виявлено у кримчанина, який прибув із материкової частини України », - повідомляє Крим.Реаліі, посилаючись на окупаційну владу півострова.

Також за повідомленням Крим.Реаліі, станом на ранок 7 травня зареєстровано чотири нових випадки захворювання COVID-19 у Севастополі.

Всі захворілі - люди, задіяні у будівництві військового госпіталю в Севастополі і які перебували у військовому обсерваторі, що були в контакті з раніше хворими.

Таким чином, на поточний період у Криму зареєстровано 168 випадків коронавірусної інфекції. У Севастополі - 106 заражень COVID-19, двоє померли.

Станом на ранок 7 травня в Україні зафіксовано 13 691 випадок коронавірусної хвороби COVID-19. За добу зафіксовано 507 нових випадків. Всього з початку пандемії одужало 2 396 осіб, 340 осіб померли.

Фото: ATR