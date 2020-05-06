Українців закликають нести заяви у прокуратуру АРК у разі вилучення земель за указом Путіна

Прокуратура АРК закликає громадян України, щодо яких російська окупаційна влада, згідно з указом президента РФ Володимира Путіна розпочинає процедуру вилучення земельних ділянок, звертатися в правоохоронні органи України для захисту своїх прав.

Про це в середу на онлайн-брифінгу в Укрінформі сказав заступник прокурора Автономної Республіки Крим Віталій Секретар.

«Зараз за підрахунками окупаційної влади під дію указу Путіна про вилучення земельних ділянок потраплять понад 10 тисяч осіб, що свідчить про масштабність цієї проблеми і необхідність реагування на неї ... Для того, щоб здійснити захист в кримінально-правовому порядку я вважаю найбільш дієвим способом звернення до правоохоронних органів, в даному випадку в прокуратуру АРК», - сказав Секретар.

За його словами, звертаючись до прокуратури АРК, громадяни «дають державі Україні можливість зафіксувати факт вчинення відносно них державою-окупантом злочину, кримінального правопорушення».

Крім того, вважає представник наглядового відомства, «прокуратура АРК працює не тільки в рамках національного права, а й намагається захистити як громадян України, так і державу на міжнародному рівні».

«На міжнародному рівні ми співпрацюємо з Міжнародним кримінальним судом - саме з офісом прокурора Міжнародного кримінального суду, тому направляючи звернення в прокуратуру АРК, ви даєте можливість захисту ваших прав і захисту нашої держави на міжнародному рівні, в міжнародному органі», - пояснив Секретар.

За його твердженням, маючи достатню кількість доказів агресії Росії проти України, прокуратура може просити Міжнародний суд розпочати офіційне розслідування щодо ситуації в окупованому Криму.

«І зараз якраз вирішується питання - чи починати таке розслідування, тому кожен документ, кожне розслідування з боку прокуратури будуть додатковим аргументом для прокурора Міжнародного кримінального суду, щоб офіційно розпочати це розслідування», - підкреслив заступник прокурора АРК.

Він зазначив, що при зверненні громадян до прокуратури забезпечується повний захист їх персональних даних, тобто звернення кожної конкретної особи проходять процедуру шифрування, при цьому самі заявники в об'ємному підсумковому документі прокуратури ніяк не згадуються.

Як вважають в прокуратурі, указ Путіна про вилучення земель у громадян України в окупованому Криму «порушує право власності і є черговим кроком до систематичних утисків громадян України Російською Федерацією, які не згодні з окупацією Криму».

Указом президента РФ від 20 березня 2020 № 201 «Про внесення змін до переліку прикордонних територій, на які іноземні громадяни, особи без громадянства не можуть мати на праві власності земельних ділянок, затвердженого указом президента РФ від 9 січня 2011 року № 26» велика частина території окупованого Криму і Севастополя віднесена до прикордонних територій, у результаті чого не громадянам РФ встановлюється заборона на володіння земельними ділянками на таких територіях. Під дії даного указу не підпадають лише три райони Криму - Первомайський, Красногвардійський і Білогірський, а також два райони міста Севастополя.