Полозов розпочав ознайомлення з матеріалами «справи Джемілєва»

Адвокат Микола Полозов розпочав ознайомлення з матеріалами «справи Мустафи Джемілєва» після того, як йому було оголошено про завершення досудового слідства й остаточної редакції обвинувачень, за якими слідство звинувачує лідера кримськотатарського народу.

Про це Полозов повідомив на своїй сторінці в Facebook.

«Слідчий комітет Росії в окупованому Криму завершив провадження попереднього розслідування у справі проти Мустафи Джемілєва. Сьогодні захисту було представлено постанову про притягнення Мустафи Джемілєва як обвинуваченого, в остаточній редакції», - повідомив Полозов.

За його словами, обсяг пред'явленого обвинувачення не змінився.

Джемілєва звинувачують у порушенні частини 3 статті 322 КК РФ (незаконний перетин державного кордону Російської Федерації, а саме перетин державного кордону Російської Федерації при в'їзді в Російську Федерацію іноземним громадянином, в'їзд яким до Російської Федерації свідомо для винного не дозволено з підстав, передбачених законодавством Російської Федерації, здійснений групою осіб за попередньою змовою); статті 224 КК РФ в редакції федерального закону від 07.13.2011 № 420-ФЗ (недбале зберігання вогнепальної зброї, яке створило умови для її використання іншою особою, якщо це спричинило тяжкі наслідки) та в частині 1 статті 222 КК РФ у редакції федерального закону від 28.12 .2010 № 398-ФЗ (незаконне придбання і зберігання боєприпасів).

Як зазначив адвокат, його підзахисний не визнає законності та обгрунтованості обвинувачення за жодним із пунктів.

Також слідством було представлено захисту повідомлення про виділення кримінальної справи за ч. 3 ст. 322 КК РФ відносно невстановлених осіб, які також перетинали адміністративний кордон між окупованим Кримом і Херсонською областю 3 травня 2014 року.

Як уточнив Полозов, загальний обсяг кримінальної справи становить 11 томів, і крім письмових матеріалів, містить фото-, відео- та аудіоматеріали.

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Раніше Укрінформ повідомляв, що 13 квітня 2020 року Слідчий комітет Росії пред'явив Джемілєву звинувачення за ч.3 ст. 322 КК РФ, за ч.1 ст. 222 і за ч. 1 ст 224 КК РФ. Перша стаття стосується подій 3 травня 2014 року, коли Джемілєв намагався потрапити до анексованого Криму через російський пункт пропуску «Армянськ» на адмінкордоні з Херсонською областю. Тоді його не пропустили, і він був змушений повернутися до Києва.

Друга і третя статті мають відношення до справи сина Мустафи Джемілєва Хайсера, який у травні 2013 року у дворі свого будинку в Бахчисараї, випадково вистріливши з батьківської рушниці, вбив знайомого сім'ї. Спочатку суд у цій справі проходив на території України, проте після окупації Криму його перенесли до Краснодара. За цими статтями зараз звинувачується безпосередньо Мустафа Джемілєв.

15 квітня 2020 року прокуратура АР Крим розпочала кримінальне провадження через незаконне переслідування окупантами лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва.