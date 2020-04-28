Денісова провела онлайн-зустріч із родичами 26 кримських бранців Кремля

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова провела онлайн-зустріч з матерями та дружинами 26 кримських татар, які незаконно утримуються в РФ і тимчасово окупованому Криму.

Про це вона повідомила у Facebook.

"Провела онлайн-зустріч з матерями та дружинами 26 кримських татар, які незаконно утримуються на території РФ та тимчасово окупованого Криму", - зазначила омбудсмен.

За її словами, її співрозмовниці розповіли, що стан здоров'я їхніх рідних щодня погіршується, у декого він критичний, а умови тримання у місцях несвободи – нелюдські.

"Також з’ясували, що більшість незаконно утримуваних кримських татар зазнають морального та психологічного тиску – їх безпідставно поміщують до ШІЗО та застосовують інші методи впливу", - зазначила Денісова.

Рідні незаконно утримуваних кримських татар розповіли омбудсмену, що з початку оголошення карантину у пенітенціарних установах українських громадян не було забезпечено засобами індивідуального захисту.

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"У ці тяжкі часи дуже важливо мати зворотний зв'язок з родинами всіх бранців Кремля, щоб посилити комунікацію та оперативно реагувати на всі порушення їхніх прав і свобод. Буду рекомендувати всім учасникам офіційної української сторони, залучених до процесу перемовин, максимально підтримувати зв'язок з родинами та інформувати про їх перебіг", - уточнила Денісова.

Вона наголосила, що всі українські громадяни будуть визволені: "Нікого не залишимо наодинці з бідою".