Українських моряків вербували для перевезення мігрантів - прокуратура Криму

Прокуратура та поліція Криму повідомили про підозру учасникам організованої групи, які вербували українських моряків для перевезення нелегальних мігрантів.

Про це інформує прокуратура АРК.

"Прокуратура автономії спільно з ГУНП в АР Крим та м. Севастополі повідомили про підозру трьом учасникам організованої групи у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 149 КК України (торгівля людьми)", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, досудове розслідування встановило, що, починаючи з 2011 року, троє мешканців Херсонщини підшукували та вербували українців, у тому числі, мешканців тимчасово окупованої території АРК, які перебували у скрутному матеріальному становищі.

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За даними прокуратури, у подальшому обвинувачені шляхом обману експлуатували цих осіб у якості членів екіпажів для переправляння морем з території Турецької Республіки до країн ЄС нелегальних мігрантів, переважно з Близького Сходу.

"Ряд потерпілих від протиправних дій зловмисників були затримані правоохоронними органами країн ЄС, заарештовані та поміщенні до місць позбавлення волі", - наголосили у прокуратурі Автономної Республіки Крим.