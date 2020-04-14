Українських моряків вербували для перевезення мігрантів - прокуратура Криму
Про це інформує прокуратура АРК.
"Прокуратура автономії спільно з ГУНП в АР Крим та м. Севастополі повідомили про підозру трьом учасникам організованої групи у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 149 КК України (торгівля людьми)", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, досудове розслідування встановило, що, починаючи з 2011 року, троє мешканців Херсонщини підшукували та вербували українців, у тому числі, мешканців тимчасово окупованої території АРК, які перебували у скрутному матеріальному становищі.
За даними прокуратури, у подальшому обвинувачені шляхом обману експлуатували цих осіб у якості членів екіпажів для переправляння морем з території Турецької Республіки до країн ЄС нелегальних мігрантів, переважно з Близького Сходу.
"Ряд потерпілих від протиправних дій зловмисників були затримані правоохоронними органами країн ЄС, заарештовані та поміщенні до місць позбавлення волі", - наголосили у прокуратурі Автономної Республіки Крим.