Деякі з українських політв'язнів перебувають у критичному стані - Денісова

Стан здоров'я українців, яких незаконно утримують у місцях несвободи на території РФ та тимчасово окупованого Криму, суттєво погіршився.

Про це написала у Facebookуповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

"Країна-агресор РФ, нехтуючи нормами міжнародного права, продовжує знущання з українських політв'язнів. Здоров'я та психологічний стан громадян України, яких незаконно утримують у місцях несвободи на території РФ та тимчасово окупованого Криму, суттєво погіршилося", - повідомила вона.

Омбудсмен зазначила, що деякі з українських політв'язнів перебувають у критичному стані.

Зокрема, за її словами, у Володимира Дудки не проходять висипи на тілі, оскільки його не оглянуто медиками, не взято відповідні аналізи та не надано адекватного лікування.

Окрім того, Дудка скаржиться на підвищений артеріальний тиск, що може привести до інсульту або гіпертонічного кризу, зазначила Денісова.

Крім того, українця Володимира Якименка із температурою 39 та сухим кашлем вчора помістили у ШІЗО.

Омбудсмен поінформувала, що Рустема Сейтмеметова помістили до камери, в якій абсолютно непридатні умови для перебування. Сейтмеметову доводиться спати без постільної білизни на металевому ліжку, через це у нього загострились проблеми з серцем та диханням, а також з'явився нестерпний біль у спині, відзначила вона.

"Аналогічні умови тримання у незаконно засуджених Різи та Енвера Омерових та Рустема Ісмаїлова. Зокрема, Енвер Омеров потребує хірургічного втручання", - повідомила Денісова.

Вона наголосила, що попри постійні звернення до адміністрації пенітенціарних установ, жодному з українських політв'язнів не надається належна медична допомога в умовах місць несвободи.

Денісова підкреслила, що на тлі пандемії COVID-19 такі умови тримання та відмова у наданні належного медичного лікування українцям розцінює як катування або нелюдське чи таке, що принижує гідність, поводження.

"Вимагаю від уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової негайного реагування, а саме: забезпечити належні умови утримання і необхідну медичну допомогу, з урахуванням рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я та Підкомітету ООН з питань запобігання катуванням від 25 березня 2020 року", - наголосила український омбудсмен.

Денісова також закликала міжнародну спільноту максимально посилити тиск на РФ, щоб припинити знущання з полонених громадян України та якнайшвидше їх звільнити.

"Звертаюся до всіх незаконно утримуваних громадян України та їхніх родин, запевняю - робота зі звільнення триває кожного дня. На моєму особистому контролі справа кожного з вас. Жоден випадок порушення РФ міжнародного права стосовно вас не залишається без належного реагування", - уточнила вона.

За її словами, ніхто не має права нехтувати людською честю і гідністю, наражати на небезпеку життя і здоров'я осіб, яких незаконно утримує країна-агресор.

Денісова запевнила, що використовує всі можливі механізми, аби пришвидшити повернення незаконно утримуваних у Криму та у РФ українців на батьківщину.