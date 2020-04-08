КСУ взявся за скаргу "кримської прокурорші" Поклонської

Конституційний Суд розглядає конституційну скаргу колишнього "прокурора" Криму Наталії Поклонської.

Відповідна інформація оприлюднена у порядку денному суду, повідомляє Укрінформ.

"Продовження розгляду справи за конституційною скаргою Поклонської Наталі Володимирівни щодо конституційності положень пункту 4 § 2 „Прикінцеві положення“ розділу 4 закону „Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів“ від 3 жовтня 2017 року № 2147–VIII", - інформує пресслужба суду.

Раніше повідомлялося, що Поклонська просить розглянути конституційність положень ч. 3 ст. 309, яка визначає, які рішення слідчого судді може бути оскаржено під час досудового розслідування.

Також вона просить перевірити на конституційність положення про те, що скарги на інші ухвали слідчого судді оскарженню не підлягають і заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Поклонська також оскаржує норму ч. 4 ст. 399 КПК, яка визначає порядок відмови від розгляду апеляційної скарги.

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Крім того, вона просить оцінити конституційність того, що "суддя-доповідач відмовляє у відкритті провадження лише, якщо апеляційна скарга подана на судове рішення, яке не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, або судове рішення оскаржене виключно з підстав, із яких воно не може бути оскарженим, згідно з положеннями статті 394 кодексу".

Як повідомляв Укрінформ, Поклонська після окупації Криму в 2014 році перейшла на бік Росії. В Україні проти неї порушено ряд кримінальних справ, у тому числі за державну зраду і причетність до незаконної заборони Меджлісу кримськотатарського народу.