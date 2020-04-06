Росія повинна припинити блокування українських ЗМІ в окупованих Криму та на Донбасі – США

Посольство США в Україні вимагає від Росії припинити блокування українських медіа-ресурсів в окупованих Криму та на Донбасі.

Про це диппредставництво заявило у Twitter.

«Мешканці Криму та Донбасу заслуговують на доступ до незалежних медіа. Росія повинна припинити блокування українських медіа-ресурсів на українській території. Доступ до достовірної інформації важливий завжди, а під час пандемії COVID-19 він особливо необхідний», - зазначили у посольстві.

Як повідомляв Укрінформ, згідно з моніторингом Кримської правозахисної групи, в окупованому Криму провайдери у дев’яти населених пунктах повністю блокують 20 українських інформаційних сайтів.