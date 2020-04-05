Ще двоє людей заразилися коронавірусом в окупованому Криму
Про це у Facebook повідомив кримський журналіст Заїр Акадиров.
«У Криму за останню добу зафіксовано два нових випадки зараження коронавірусом. Це члени сім'ї громадянина, який повернувся з Москви за місцем проживання у Сімферопольський район», - повідомив Акадиров.
За його даними, обидва заражених госпіталізовані, перебувають під медичним наглядом. Встановлено коло контактних з ними осіб - усього шестеро людей за якими ведеться медичне спостереження.
Нині загальна кількість хворих на коронавірус на території всього півострова - 25 осіб, у тому числі в Севастополі - 5. Двоє людей після одужання виписані з лікарні.
Всього на 5 квітня в Криму під медичним наглядом перебуваають 2974 людини. Під динамічним наглядом - 2886 осіб., 66 - на стаціонарі, 22 - в обсерваторах.
Фото: АА