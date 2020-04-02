Новий російський законопроект несе загрозу свободі вираження думки - правозахисники

Кримська правозахисна група заявляє, що ухвалений Держдумою РФ законопроект, який доповнює Кримінальний кодекс РФ новою статтею «Публічне поширення завідомо неправдивої інформації про обставини, які становлять загрозу для життя і безпеки громадян», несе загрозу свободі вираження думки в окупованому Криму.

Інформацію про це опубліковано на офіційному сайті Кримської правозахисної групи.

«Ця норма несе в собі загрозу порушення свободи вираження думки. В тому числі стаття дає можливість переслідування за висвітлення ситуації щодо заходів, яких вживають представники країни-окупанта в окупованому Криму», - йдеться у повідомленні КПГ.

За даними правозахисників, з-поміж іншого стаття передбачає покарання за «публічне поширення завідомо неправдивої інформації про вжиті заходи з забезпечення безпеки населення і територій».

Тож, вважають експерти КПГ, після підписання закону президентом будь-які заяви про заходи, яких вживає влада РФ для запобігання епідемії коронавірусу, які не збігатимуться з офіційною позицією, можуть бути розглянуті як «неправдиві», що загрожуватиме штрафом до 700 000 рублів або позбавленням волі до 2-х років.