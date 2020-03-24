Адвокат відвідав Яцкіна у "Лефортово"

Адвокат українського політв'язня Івана Яцкіна Микола Полозов у ​​вівторок, 24 березня, відвідав свого підзахисного у зв'язку зі слідчими діями у його справі.

Про це Полозов повідомив у Facebook.

«Викликали мене (зі Слідчого управління ФСБ Росії - ред.) на слідчі дії у справі українського політв'язня Івана Яцкіна. Довелося їхати (попри карантин - ред.) на їх страх і ризик», - написав Полозов.

Він уточнив, що його підзахисний почувається добре. «Вірус у "Лефортово" поки що не проник. Тепер у нього (Яцкіна - ред.) новий співкамерник, сидів раніше з одним з українських моряків», - пояснив адвокат.

За його словами, Яцкін сподівається, що після закінчення обмежувальних заходів, пов'язаних із пандемією коронавірусу, обмін ув'язненими між Росією й Україною все-таки відбудеться і він буде в списку.

Як повідомлялося, уродженець села Войкове Первомайського району АРК Іван Яцкін був затриманий восени 2019 року, наприкінці грудня його вивезли до Москви й тримають у СІЗО "Лефортово". Яцкіна звинувачують у тому, що він, діючи в інтересах України, нібито передавав відомості, які становлять державну таємницю РФ.

У Яцкіна на утриманні четверо неповнолітніх дітей, причому молодша донька народилася вже після його арешту.

На початку березня стало відомо, що російська сторона відмовила в запиті на відвідання Івана Яцкіна українським консулом у Москві, посилаючись на російське громадянство Яцкіна, нав'язане йому після окупації Криму.

У березні Лефортовський районний суд Москви продовжив термін тримання під вартою Івана Яцкіна на три місяці - до 16 червня.

Фото: facebook.com/nikolay.polozov