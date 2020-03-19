Розгляд апеляції Мустафаєва перервали через його хворобу

У Ростові-на-Дону (РФ) апеляційний військовий суд перервав засідання у справі фігуранта так званої другої бахчисарайської групи "Хізб ут-Тахрір" Сервера Мустафаєва через його стан здоров'я.

Про це з посиланням на адвоката Олексія Ладіна повідомляє проєкт "Ґрати".

«Мустафаєва доставили (в суд. - ред.) в жахливому стані. З температурою, він, фактично, лежить на лаві і не може брати участі в засіданні. Йому викликали швидку допомогу. Після цього його апеляцію перенесли на 26 березня і вивели із зали суду. Але він зараз знаходиться в приміщенні охорони, тобто ніякої допомоги йому, однак, не надають», - розповів адвокат.

Мустафаєв у письмовій заяві звернув увагу суду, що його перебування в залі створює небезпеку заразитися іншим учасникам засідання, і просив перевірити його на наявність коронавірусу. Фельдшер "швидкої" зробити цього не зміг, але в коментарі суду сказав, що виключити наявність інфекції не може.

Після видалення Мустафаєва суд продовжив розглядати апеляції інших обвинувачених.

Раніше ГО "Кримська солідарність" повідомляло, що, крім Мустафаєва, хворим в суд доставили Ернеса Аметова. За інформацією правозахисників, обидва в'язні вже два тижні хворіють на ГРВІ в умовах ізолятора без будь-якої кваліфікованої медичної допомоги.

Повідомляється, що засідання суду проходить в закритому режимі через правила карантину у зв'язку з епідемією коронавірусу, по відеозв'язку з Кримським гарнізонним судом і Південним окружним військовим судом в російському Ростові-на-Дону, де утримується Мустафаєв та інші обвинувачені.

Як повідомляв Укрінформ, через карантин до зали суду не допускають ні родичів ув'язнених, ні журналістів. Крім того, в ростовському СІЗО на невизначений термін скасували побачення.

Фото: "Кримська солідарність"