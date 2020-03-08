Росія знищує українську ідентичність в Криму - правозахисниця

Росія проводить в окупованому Криму політику знищення української самосвідомості і формування в кримської молоді російської мілітаризованої ідентичності.

Про це заявила керівниця Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник в інтерв'ю "Голосу Америки" у відповідь на запитання, наскільки за останній рік погіршилася ситуація в Криму.

"Зараз ми говоримо не про конкретні порушення, а про тенденції та стратегічні проблеми, які зв’язані з окупацією. Одна з них – це зміна демографічного складу населення. Росія намагається фізично зробити Крим російським, штучно переселяючи туди громадян РФ з інших регіонів. По суті, вона знищує українську ідентичність в Криму", - сказала правозахисниця.

Друга проблемою, яка є стратегічною, Скрипник назвала мілітаризацію, причому не тільки в контексті зброї та техніки, а в контексті населення, зокрема, освітніх програм для дітей.

"Ми зібрали багато доказів про те, що ці освітні заходи насправді базуються на наказах Міноборони РФ. Вони не мають нічого спільного з правом на освіту. Це підготовка дітей до армії і формування у них виключено російської мілітаризованої ідентичності", - зазначила керівниця Кримської правозахисної групи.

Вона констатувала, що ці діти в Криму, які, по суті, є громадянами України, позбавлені можливості обрати українську ідентичність.

"Їхнє «світле майбутнє», яке нав’язує Росія, – служба в армії або в ФСБ. І це стратегічна проблема, яку потрібно вирішувати зараз, адже мова йде про принаймні 200 тис. дітей", - акцентувала Скрипник.