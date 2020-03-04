Авіація РФ провела навчання з бойовими стрільбами у Криму

Екіпажі літаків морської авіації й ППО Чорноморського флоту провели в окупованому Криму навчання з ведення бойових дій з завданням ударів по наземних й морських цілях.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони РФ.

"З екіпажами літаків Морської авіації й ППО Чорноморського флоту у взаємодії з корабельними силами проводяться планові навчання з ведення бойових дій з завданням ударів по наземних й морських цілях", - йдеться у повідомленні.

Незаконні навчання держави-окупанта проходили в Криму в три етапи. На завершальному третьому етапі навчань планувалося "завдання ракетного і бомбового удару по десантному загону кораблів умовного противника з застосуванням нестандартних тактичних прийомів".

Загалом у маневрах задіяно близько 15 літаків, в тому числі - Су-30СМ, Су-24М і Су-24МР зі складу Морської авіації й ППО Чорноморського флоту.