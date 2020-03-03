Денісова закликає міжнародних правозахисників відвідати політв'язня Якименка

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова звернулась до представників міжнародних організацій з проханням провідати українського політв'язня Володимира Якименка, ув'язненого у РФ.

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

"Через пригнічений моральний стан та систематичне здійснення психологічного тиску на громадянина України прошу представників міжнародних правозахисних організацій та дипломатичного корпусу України відвідати його, адже в таких умовах він потребує підтримки та уваги, а також впевненості, що його не залишили наодинці", - заявила Денісова.

Вона уточнила, що отримала відео від Якименка, у якому він каже, що його катують та психологічного тиснуть на нього і відмовляються надати медичну допомогу.

Як повідомляв Укрінформ, раніше уповноважений ВР з прав людини Людмила Денісова звернулась до російського омбудсмена Тетяни Москалькової щодо надання невідкладної меддопомоги українському політв'язню Володимиру Якименку.

За словами Денісової, Якименко страждає від болю в животі, має проблеми із зубами.

Володимир Якименко – таксист та активіст Автомайдану із села Чаплинка на Херсонщині. Серед іншого, займався тим, що перевозив кримчан, які виїжджали з анексованого півострова на материкову територію України.

Його затримали на адмінмежі з окупованим Кримом 11 червня 2017 року. ФСБ РФ звинуватила Якименка у перевезенні наркотиків. У РФ українця засудили до 15,5 року позбавлення волі.