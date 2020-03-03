Денісова закликає міжнародних правозахисників відвідати політв'язня Якименка
Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.
"Через пригнічений моральний стан та систематичне здійснення психологічного тиску на громадянина України прошу представників міжнародних правозахисних організацій та дипломатичного корпусу України відвідати його, адже в таких умовах він потребує підтримки та уваги, а також впевненості, що його не залишили наодинці", - заявила Денісова.
Вона уточнила, що отримала відео від Якименка, у якому він каже, що його катують та психологічного тиснуть на нього і відмовляються надати медичну допомогу.
Як повідомляв Укрінформ, раніше уповноважений ВР з прав людини Людмила Денісова звернулась до російського омбудсмена Тетяни Москалькової щодо надання невідкладної меддопомоги українському політв'язню Володимиру Якименку.
За словами Денісової, Якименко страждає від болю в животі, має проблеми із зубами.
Володимир Якименко – таксист та активіст Автомайдану із села Чаплинка на Херсонщині. Серед іншого, займався тим, що перевозив кримчан, які виїжджали з анексованого півострова на материкову територію України.
Його затримали на адмінмежі з окупованим Кримом 11 червня 2017 року. ФСБ РФ звинуватила Якименка у перевезенні наркотиків. У РФ українця засудили до 15,5 року позбавлення волі.