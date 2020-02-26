Утримуваному в РФ Якименку погрожують зґвалтуванням у в'язничній лікарні - омбудсмен

Незаконно засудженому в РФ громадянину України Володимиру Якименку адміністрація колонії погрожує зґвалтуванням у в'язничній лікарні.

Про це повідомила уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у Facebook.

"Громадянина України, якого незаконно утримують в «ФКУ ИК 4 УФСИН России по Саратовской области», планують перевести до тюремної лікарні «ФК ЛПУ ОТБ-1 УФСИН России по Саратовской области», начебто для лікування. Разом з тим, адміністрація виправної колонії погрожує Володимиру, що у цій лікарні його зґвалтують", - заявила омбудсмен.

Вона наголосила, що переведення Якименка до тюремної лікарні та погрози пов'язані з його неодноразовими зверненнями до українського омудсмена та представників дипломатичних установ України, після яких у колонії здійснюються перевірки.

Водночас, Денісова нагадала, що неодноразово зверталася до уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою провести медичне обстеження українського ув'язненого та надати йому лікування. Проте Москалькова на ці вимоги "майже три місяці не реагує".

"Через це знову звертаюсь до уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової негайно вжити заходів, аби не допустити заподіяння шкоди фізичному та психічному здоров'ю Володимира Якименка, а також сприяти в забезпеченні безпеки та надання належної медичної допомоги незаконно засудженому громадянинові України", - наголосила омбудсмен.

Вона також закликала представників міжнародних правозахисних організацій та дипломатів захистити основоположні права і свободи Володимира Якименка, зокрема право на життя та особисту недоторканність, гарантовані міжнародними конвенціями.

Як повідомляв Укрінформ, раніше уповноважений ВР з прав людини Людмила Денісова звернулась до російського омбудсмена Тетяни Москалькової щодо надання невідкладної меддопомоги українському політв'язню Володимиру Якименку. За словами Денісової, Якименко страждає від болю в животі, має проблеми із зубами.

Володимир Якименко – таксист та активіст Автомайдану із села Чаплинка на Херсонщині. Серед іншого, займався тим, що перевозив кримчан, які виїжджали з анексованого півострова на материкову територію України.

Його затримали на адмінмежі з окупованим Кримом 11 червня 2017 року. ФСБ РФ звинуватила Якименка у перевезенні наркотиків. У РФ українця засудили до 15,5 року позбавлення волі.