Прокуратура АРК розшукує двох казаків-сепаратистів

Прокуратура Автономної Республіки Крим оголосила в розшук двох кримських сепаратистів, які представляють парамілітарні організації і брали участь у розгоні проукраїнських учасників мітингу 26 лютого 2014 року біля будинку Верховної Ради АРК.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Автономної Республіки Крим.

“Прокуратура автономії спільно з ГУНП в АР Крим та м. Севастополі повідомила про підозру «кримському казачому отаману» та учаснику незаконного збройного формування «Самооборона Севастополя» за ч. 5 ст. 260 КК України. Санкція інкримінованої статті передбачає позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років”, - йдеться в повідомленні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України у 2014 році, будучи «отаманом кримського регіонального відділення союзу казаків-воїнів Росії та зарубіжжя», очолював підрозділ "казаків", який увійшов до складу незаконного збройного формування "Самооборона Криму".

Під час мітингу на підтримку територіальної цілісності України 26 лютого 2014 року підозрювані разом з іншими "самооборонівцями" брали участь у розгоні та затриманні проукраїнських активістів, а також захопленні будівлі Верховної Ради АР Крим.

"Кримський казачий отаман" серед іншого також здійснював блокування та захоплення адміністративних будівель м. Сімферополь, прикордонного Управління та військових частин внаслідок чого «козаки» заволоділи кімнатою зброї.

На даний час підозрюваних оголошено в розшук, вживаються заходи для встановлення їх місцеперебування.