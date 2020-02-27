Віцеадмірал ВМС запевняє, що у десантників РФ немає шансів “взяти” Одесу

Стратегія розвитку Військово-морських сил України передбачає відновлення ними контролю за ситуацією на морі.

На цьому наголосив в інтерв’ю Укрінформу віцеадмірал, перший заступник командувача ВМС Збройних сил України Андрій Тарасов.

Зокрема, Тарасов підкреслив, що після захоплення Криму росіянами українські Військово-морські сили “пройшли дуже жорстке очищення”.

“Нас вийшло небагато, але ті люди, з якими ми починали відроджувати Військово-морські сили у 2014-у році, у мене в них упевненість – на 200%... Тому оновлення колективу і те, що ми зробили за ці 6 років – ми не зробили так вже й багато, але відновили управління, ми починаємо запуск відродження Військово-морських сил ЗСУ, розробили стратегію, бачення розвитку», - зазначив він.

За словами віцеадмірала, згідно з цією стратегією на першому етапі передбачається, що “ми відновлюємо володіння ситуацією на морі”. “Це спостереження за обстановкою. І ми повинні гарантовано бачити ситуацію в ближній зоні, щоб можна було своєчасно привести в повну готовність сили, нашу берегову артилерію, тому що це у найшвидший термін можна зробити. Тобто у нас є комплект сил, який може завадити противнику вийти до берега», - підкреслив Тарасов.

Він відкинув ймовірність, зокрема, того, що російські десантники можуть “взяти” Одесу.

«Не візьмуть. У нас є достатній комплект сил, щоби відбити висадку десанту. Але ми повинні будувати таку стратегію, щоб противник не зміг навіть наблизитися до нашого берега. І це завдання цього етапу, над яким працюємо. Тобто, не можна допустити ситуацію, коли він почав висадку - на землю він не повинен ступити з моря. І наше завдання – заблокувати доступ до нашого узбережжя. Оце суть першого етапу. Для цього треба відновити систему спостереження, наростити сили, які будуть стримувати ворога, і забезпечити захист портів, тому що це наша артерія, яка забезпечує торгівлю, прибуток. Ми повернемо наше право на Азовське море і на Керченську протоку».

Як наголосив перший заступник командувача Військово-морських сил, «безумовно, ми не досягнемо паритету з Російською Федерацією по силах на морі. Але не слід казати, що ми їх не переможемо. Ми повинні діяти асиметрично, застосовувати ту зброю, до якої росіяни не готові».

За словами Тарасова, треба розуміти, що Росія має певні обмеження по своєму флоту, зокрема, викликані санкціями. “Але ще існує фактор пропаганди: я ні в якому разі не кажу, що їхній флот слабкий, але чутки про його суперсилу перебільшені. Часом вони видають бажане за дійсне. Ми повинні мати малий флот, спроможний діяти рішуче, швидко, завдавати ударів і швидко виходити з-під удару. І це стосується не тільки ракетних катерів, це стосується і, наприклад, берегового ракетного комплексу. Ми розуміємо, яким чином побудувати флот і як його застосувати в умовах певних переваг противника. Ми ж не хочемо висадити десант у Новоросійську, ми плануємо не допустити висадку у нас і забезпечити в подальшій перспективі повернення Криму», - сказав він.

Тарасов зазначив, що є спектр питань із захисту інтересів України на морі. “Суходолом нами було перекинуто на Азовське море два катери – і з їхньою появою росіяни припинили обшуки суден. Це баланс сил. Звичайно, і ми повинні мати постійну присутність у чутливих районах по Чорному морю. А для цього треба мати мореходні кораблі, які з достатньою морехідністю і з автономністю. Я не кажу про крейсери чи есмінці, але невеликий багатоцільовий корвет, який спроєктований для дій на Чорному морі, нам буде необхідний у будь-якому випадку. Ми ж все одно повинні захищати наші інтереси по всій акваторії Чорного моря», - наголосив він.