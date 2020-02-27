Британія та Швеція й далі тиснутимуть на РФ через окупацію Криму

Велика Британія й надалі порушуватиме питання незаконної анексії Криму Росією під час обговорень на міжнародному рівні.

Про це заявила заступник голови місії Посольства Великої Британії в Україні Гелен Фейзі під час форуму “Age of Crimea 2020 — Час Криму”, присвяченого Дню кримського спротиву російській окупації, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми... будемо продовжувати міжнародний тиск на Росію через анексію Криму. І ми будемо постійно повторювати Росії, що таке зухвале порушення міжнародного законодавства шляхом анексії Криму не буде толеруватися й надалі. Велика Британія порушувати питання Криму під час міжнародних обговорень. Будемо використовувати ті платформи й форуми, які нам доступні – як наші внутрішні, так і на міжнародних аренах, таких як НАТО, ООН, ОБСЄ, Рада Європи”, – зазначила Фейзі.

Британська дипломатка наголосила, що Об'єднане Королівство ніколи не визнає незаконну анексію Криму Росією. "Ми це говоримо вже протягом шести років, але думаю, що це необхідно повторювати й надалі. Коли Росія силою забрала Крим в 2014 році, вона порушила найперші принципи міжнародного права: що не можна змінювати кордони інших держав силою. І це є викликом загалом для міжнародного порядку та євроатлантичної безпеки", - заявила вона.

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Фейзі підкреслила, що як член Європейського Союзу Британія підтримувала й намагалася зі свого боку посилювати санкції ЄС проти Російської Федерації, запроваджені через її дії щодо України.

“Ми підтримувати впровадження нових санкцій у січні цього року. Ми будемо підтримувати Офіс генерального прокурора АР Крим для того, щоб подовжувати висвітлювати події на півострові”, – додала заступник голови місії Посольства Великої Британії.

У свою чергу заступниця голови дипломатичної місії Посольства Швеції в Україні Луїс Морсінг заявила, що Швеція і надалі підтримуватиме незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.

"Швеція так само є послідовною щодо своєї позиції щодо України, і ми так само продовжуємо підтримувати українську суверенність та територіальну цілісність. Нелегальна анексія Криму представляє загрозу для загального безпекового порядку в межах Європи. Але водночас це виклик і для всієї світової спільноти, оскільки це є порушенням міжнародного законодавства. Це ставить під сумніви ключові принципи Хартії ООН. Ми хочемо наголосити, що наша підтримка України є на загальне благо", - сказала Луїс Морсінг.

За її словами, питання Криму слід і надалі порушувати на міжнародних платформах, а також у спілкуванні з Росією.

"Не можна продовжувати вести бізнес з Росією як завжди, не можна продовжувати вести відносини з Росією, як у минулому. Ми маємо залишатися на спільній позиції в межах Європейського Союзу. Ми повинні використовувати конкретні заходи, зокрема і санкції для того, щоб впливати на Росію", - наголосила Морсінг.

Вона зазначила, що наразі існує велика кількість доказів порушення прав людини в Криму.

"Є докази значних порушень прав людини, порушень міжнародних гуманітарних законів. Зокрема ми говоримо про запровадження цензури, ми говоримо про утримання людей в ув’язненні. Так само ми знаємо, що є примусове зарахування до армії і примусовий призов до військ Криму. Так само є мілітаризація дітей і молоді", - додала Морсінг.