Генасамблея ООН: ЄС засудив мілітаризацію Криму

Намагання Росії мілітаризувати незаконно окупований Крим негативно впливають на безпекову ситуацію, а також на довкілля в регіоні.

Про це на засіданні Генасамблеї ООН заявив заступник постійного представника ЄС в ООН Сільвіо Гонзато, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

“Російська мілітаризація кримського півострова надалі справляє негативний вплив на безпекову ситуацію у чорноморському регіоні та поза ним. Ми продовжуємо закликати Росію забезпечити безперешкодний прохід Азовським морем і до нього відповідно до міжнародного права”, - сказав Гонзато під час розгляду питання "Ситуація на тимчасово окупованих територіях України",

Він також закликав Кремль негайно звільнити українських рибалок та повернути човен, затриманий в Азовському морі 15 лютого.

Окрім цього, Гонзато привернув увагу до негативного впливу, який Росія чинить на довкілля Криму.

“Ми очікуємо, що Росія зробить кроки для покращення екологічної ситуації в Криму, яка суттєво погіршилася”, - наголосив дипломат.