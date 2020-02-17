Нафтогаз уточнив збитки від захоплення РФ кримських активів

НАК «Нафтогаз України» та шість компаній групи подали відповідь на зустрічну заяву РФ щодо розміру компенсації збитків у межах арбітражного провадження при Постійній палаті третейського суду в Гаазі.

Про це повідомляє Департамент з комунікацій НАК «Нафтогаз України».

"Нафтогаз додатково обґрунтував свою заяву щодо розміру компенсації збитків, завданих незаконною експропріацією кримських активів Нафтогазу у 2014 році — розмір збитків плюс відсотки оцінюється приблизно у 8 млрд дол. США", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось, Трибунал визнав, що Російська Федерація порушила низку положень угоди про захист інвестицій, експропріювавши активи групи Нафтогаз у Криму.

"Попри появу в арбітражі в січні 2017 року, Російська Федерація надалі ухилялася від участі в арбітражному провадженні протягом майже трьох років. У грудні 2019 року Росія подала зустрічну заяву щодо розміру компенсації збитків, але не заявила жодного альтернативного розрахунку збитків. Російська Федерація не заперечує, що незаконно експропріювала активи Нафтогазу, але стверджує, що не винна Нафтогазу жодної компенсації", - наголосили у компанії.

У жовтні 2016 року Нафтогаз ініціював арбітражне провадження (справа PCA № 2017-16) проти Російської Федерації на підставі Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації «Про заохочення та взаємний захист інвестицій», більш відомої як українсько-російська інвестиційна угода. Нафтогаз просить арбітражний трибунал зобов’язати Російську Федерацію виплатити компенсацію за порушення останньою інвестиційної угоди, у тому числі, за незаконну експропріацію стратегічно важливих енергетичних активів Нафтогазу, що стали однією з основних мішеней Російської Федерації у ході незаконного вторгнення та окупації Криму в 2014 році.

Усні слухання з питань юрисдикції та відповідальності відбулися у Палаці миру в Гаазі у травні 2018 року. У лютому 2019 року трибунал прийняв рішення на користь Нафтогазу. Трибунал визнав свою юрисдикцію на розгляд справи та визнав, що Російська Федерація в порушення своїх зобов’язань за інвестиційною угодою незаконно експропріювала активи Нафтогазу. Відповідно, поточна, друга, стадія арбітражного провадження стосується лише визначення розміру компенсації втрат Нафтогазу.

Усні слухання з питань розміру компенсації відбудуться в травні 2020 року у Гаазі. Остаточне рішення щодо суми компенсації очікується до середини 2021 року.

Більш докладну інформацію про справу можна знайти на сайті Постійної палати Третейського Суду.