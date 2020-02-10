"Суд" у Криму продовжив арешт фігурантам "другої сімферопольської справи"

Суд в окупованому Криму виніс рішення про продовження арешту до 15 березня 2020 року стосовно тяжкохворого Джеміля Гафарова, а також громадянських журналістів Османа Арифмеметова і Ремзі Бекірова.

Про це повідомляє в Facebook Кримська солідарність.

"Суддею Цикуренком було ухвалене рішення продовжити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою Джеміля Гафарова, Османа Арифмеметова і Ремзі Бекірова до 15 березня 2020 року. Судове засідання завершено", - йдеться у повідомленні.

Засідання "суду" у "справі Хізб ут-Тахрір" (друга сімферопольська група) було прийняте Київським районним судом м.Сімферополь. Клопотання про продовження арешту Гафарову, Бекірову та Арифмеметову закінчується 15 лютого. Слідство, яке виступило з клопотанням про продовження запобіжного заходу, повідомило, що "стосовно окремих обвинувачених проводитимуться стаціонарні психіатричні судові експертизи".

Всього слідством у "справі" були допитані 20 свідків і проведені 43 слідчі дії.

На думку адвоката Сафіє Шабанової, слідчі дії стосовно підозрюваних зволікаються, а в останні 2-3 місяці взагалі не проводилися.

"Хочу звернути увагу суду, що всі перераховані слідчим і прокурором слідчі дії проводилися протягом року з моменту затримання наших підзахисних. Тобто ці слідчі дії нечисленні, вони не проводилися взагалі в останні 2-3 місяці після чергового терміну запобіжного заходу. Я вважаю, що ця обставина ніяк не має впливати на утримання наших підзахисних в СІЗО, слідства не проводяться досить оперативно, і з якихось причин страждають наші підзахисні, які весь цей тривалий час перебувають в СІЗО ", - заявила адвокат.

Як повідомляв Укрінформ, 27 і 28 березня в окупованому Криму російські силовики провели масові обшуки і затримання кримських татар, багато з яких - активісти "Кримської солідарності". Всього було затримано і заарештовано 24 осіб, які стали фігурантами другої сімферопольської групи "справи Хізб ут-Тахрір".