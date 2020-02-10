Активісту Приходьку не дають зустрітись зі священником - Денісова

Кримському активісту Олегу Приходьку не дозволяють реалізувати право на побачення.

Про це повідомила у Telegram Уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова.

"Кримському активісту Олегу Приходьку, який незаконно утримується «ФКУ СИЗО 1 УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю» працівники правоохоронних органів відмовляють в проведенні побачення з родичами та священником Архієпископом Сімферопольським і Кримським Климентом", - написала Денісова.

Крім того, як зауважила Денісова, кримські татари Інвер Бекіров, Арсен Джеппаров, Наріман Мемедемінов, яких утримують у СІЗО в Ростовській області, а також Рефат Алімов, Енвер Сейтосманов, Узеір Абдуллаєв, які перебувають в іншому СІЗО Ростовської області, скаржаться на недотримання температурного режиму, санітарно-гігієнічних норм, відсутність примусової вентиляції повітря і недостатній рівень природного освітлення в камерах.

"Також громадян України не забезпечують постільними речами, належним рівнем харчування, а також одягом встановленого зразка, що відповідає сезону", - зауважила Денісова.

Крім того, додала вона, Мемедемінов скаржиться на постійний біль в шлунку і проблеми з травленням. У Бекірова постійно підвищений артеріальний тиск. При цьому, зауважує омбудсмен, медична допомога громадянам України адміністрацією пенітенціарних установ не забезпечується.

"Звертаюся до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою відновити права громадян України, зокрема забезпечити медичне обстеження та кваліфіковане лікування, забезпечити належні умови тримання, які відповідають міжнародним стандартам, а також сприяти допуску до громадянина України Олега Приходька священника та родичів згідно з його заявою", - наголосила Денісова.