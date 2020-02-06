Полозов домагатиметься щоб Яцкіна в Лефортово міг відвідати український консул

Адвокат Микола Полозов, який захищає українця Івана Яцкіна, заарештованого в окупованому Криму за підозрою в "державній зраді", повідомив, що 7 лютого планує побачити свого підзахисного і що захист буде домагатися, щоб Яцкіна міг відвідати український консул.

Про це Полозов повідомив Укрінформу.

«Завтра в ході слідчих дій планую побачити свого підзахисного, після цього зможу розповісти про його здоров'я і умови утримання», - розповів Полозов.

Він уточнив, що у Яцкіна за фактом два громадянства. За народженням - українське (він уродженець Криму), але після анексії йому видали і російський паспорт. Це стало підставою для поставлення йому ст. 275 КК РФ (держзрада), яку застосовують тільки до громадян РФ. При цьому захист буде домагатися можливості відвідування Яцкіна українським консулом. За його словами, подібні зустрічі проходять під контролем співробітників СІЗО, і питання можуть стосуватися тільки здоров'я та умов утримання.

Раніше повідомлялося, що адвокат був змушений дати по справі Яцкіна підписку про нерозголошення, оскільки інакше його погрожували вивести зі справи. Наступне судове засідання у справі Яцкіна призначено на березень 2020 року. За інкримінованою статтею йому може загрожувати від 12 до 20 років ув'язнення.

Іван Яцкін - уродженець села Войкове Первомайського району Криму. Був затриманий восени 2019 року, в кінці грудня російська влада вивезла його до Москвиі утримує в СІЗО "Лефортово". Яцкіна звинувачують у тому, що він, перебуваючи в окупованому Криму та діючи в інтересах України, нібито передавав відомості, які становлять державну таємницю Росії.

За заявою захисту, на обвинуваченого чинили психологічний тиск.

У Яцкіна двоє неповнолітніх дітей на утриманні та незабаром має народитися ще одна дитина.