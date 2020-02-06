Арештованому за "держзраду РФ" кримчанину загрожує до 20 років тюрми
Про це повідомляє Крим.Реалії з посиланням на адвоката.
«Наступне судове засідання у справі Івана Яцкіна призначено на березень 2020 року. Наразі стосовно нього проводяться слідчі дії. Санкція за цією статтею передбачає від 12 до 20 років ув'язнення», - розповів Полозов.
Раніше повідомлялося, що адвокат був змушений в дати щодо справи Яцкіна підписку про нерозголошення, оскільки інакше його погрожували вивести зі справи.
Іван Яцкін - уродженець села Войкове Первомайського району Криму. Був затриманий восени 2019 року, наприкінці грудня російська влада вивезла його в Москву і утримує у СІЗО "Лефортово". Яцкіна обвинувачують в тому, що він, перебуваючи в окупованому Криму та діючи в інтересах України, нібито передавав відомості, які становлять державну таємницю Росії.
За заявою захисту, на обвинуваченого чинили психологічний тиск.
У Яцкіна двоє неповнолітніх дітей на утриманні та незабаром має народитися ще одна дитина.