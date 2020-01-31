Російський "Меморіал" визнав 11 кримських татар політв'язнями

Російський правозахисний центр "Меморіал" визнав політв'язнями 11 кримчан, переслідуваних за участь у "Хізб ут-Тахрір".

Про це повідомляється на сайті організації.

"Правозахисний центр "Меморіал" вважає, що 11 кримських татар переслідують з політичних мотивів у зв'язку з ненасильницьким здійсненням ними прав на свободу совісті, віросповідання, об'єднання та мирні зібрання", - йдеться в повідомленні.

Правозахисники зазначають, що відповідно до міжнародного керівництва , Марлен Асанов, Сервер Зекирьяев, Ернес Аметов, Тимур Ібрагімов, Сейран Салієв, Мемет Белялов, Сервер Мустафаєв, Едем Смаилов, Рустем Эмирусеинов, Ескендер Абдулганієв і Арсен Абхаіров є політичними в'язнями.

"Меморіал" вимагає їх негайного звільнення, наголошують російські правозахисники.

Як відзначають в "Меморіалі", у справах кримчан справах немає жодної вказівки на те, що вони здійснювали або планували вчинити насильницькі злочини, а тим паче які-небудь дії, які можна було б назвати терористичними з позицій здорового глузду їм не ставиться озвучування терористичних загроз або підготовка терактів.

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"Меморіал" також вважає незаконним оголошення "Хізб ут-Тахрір" терористичною організацією у 2003 році. У рішенні Верховного суду, яким разом забороняється діяльність великої групи ісламських організацій, ХТ присвячений один абзац з трьох пропозицій. У них не міститься ніяких доказів її терористичної діяльності.