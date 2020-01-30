Суд залишив у силі вирок засудженому за держзраду кримському депутату Ганишу

Київський апеляційний суд залишив у силі вирок колишньому депутату Верховної Ради АР Крим Василю Ганишу у вигляді 12 років позбавлення волі.

Про це повідомила прессекретар прокуратури АРК Катерина Діденко на своїй сторінці у Facebook.

“Київський апеляційний суд підтримав позицію прокуратури АР Крим і залишив у силі вирок Дніпровського районного суду м. Києва, яким депутата Верховної Ради АР Крим Василя Ганиша засуджено до 12 років позбавлення волі за державну зраду”, - написала вона.

Як повідомлялося, Дніпровський райсуд Києва 19 листопада 2018 року засудив ексдепутата з Криму Ганиша до 12 років позбавлення волі, визнавши його винним у державній зраді. Суд вирішив, що ексдепутат сприяв підривній діяльності Росії на території України, коли брав участь у голосуванні за російську «Конституцію Криму». Суд розцінив як протизаконну його участь у виборах в міськраду Феодосії, які відбулися у вересні 2014 року за російським законодавством.

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Своєю чергою Ганиш називав обвинувачення необґрунтованими і заявляв, що він був єдиним депутатом, який проголосував проти проведення «референдуму про приєднання Криму до Росії». За його словами, він не голосував за російську «Конституцію Криму». Водночас Ганиш визнав, що балотувався на російських виборах у міськраду, але стверджує, що робив це на прохання місцевого меджлісу, щоб «відтягнути» голоси у кандидата від Компартії.

Ганиша затримали у квітні 2015 року при виїзді з Криму співробітники СБУ. До січня 2016 року він перебував у СІЗО, після цього до виголошення вироку – під домашнім арештом.

Василь Ганиш з 2010-го по 2014 роки був депутатом Верховної Ради АРК від фракції Партії регіонів. Поєднував депутатську роботу з посадою віцемера Феодосії, яку він обіймав з 2008 року. Був депутатом міськради Феодосії і Верховної Ради АРК двох скликань.