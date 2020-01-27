Ще одному кримському судді дали 12 років тюрми за держзраду

Святошинський райсуд міста Києва визнав винним суддю Ялтинського міського суду АР Крим у державній зраді та призначив йому покарання у вигляді 12 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"У ході судового розгляду встановлено, що громадянин України – суддя вказаного суду у березні-листопаді 2014 року забезпечував становлення та зміцнення окупаційної влади РФ шляхом безпосередньої участі в утворенні та функціонуванні незаконно створених російських окупаційних органів на тимчасово окупованій території півострова Крим. Окрім того, він, бувши призначеним на посаду судді так званого «Ялтинського міського суду Республіки Крим Російської Федерації», виконував функції представника окупаційної судової влади держави-агресора з метою недопущення контролю української влади на території АР Крим", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Кримському експрокурору оголосили в Україні підозру у держзраді

Таким чином, зазначена особа умисно надала допомогу РФ в проведенні підривної діяльності проти України на шкоду суверенітету та територіальній цілісності нашої держави.

Загалом на судовому розгляді та на стадії досудового розслідування знаходяться понад 300 кримінальних проваджень за фактом державної зради суддів.