Кримському експрокурору оголосили в Україні підозру у держзраді

Прокуратура Автономної Республіки Крим повідомила про підозру у державній зраді колишньому прокурору Роздольненського району.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Автономної Республіки Крим.

“У ході розслідування кримінального провадження встановлено, що на підставі показів працівників так званого “отдела МВД России по Раздольненскому району” Роздольненським районним судом постановлено вирок за ст. 319 КК РФ відносно громадянина України та призначено йому покарання у вигляді 320 годин обов’язкових робіт за начебто приниження представника “правоохоронного органу” окупантів під час проведення незаконного обшуку”, - йдеться у повідомленні.

Вищезазначений вирок винесений незаконно, оскільки правосуддя на території України та зокрема на території тимчасово окупованого півострова має здійснюватися виключно у порядку та на підставі законодавства України.

У свою чергу прокурор Роздольненського району, який перейшов на службу до окупантів, розуміючи незаконність раніше винесеного вироку суду, всупереч Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та Конвенції про захист цивільного населення під час війни, вимагав зміни покарання за вказаним вироком з 320 годин обов’язкових робіт на суворіше покарання у вигляді 40 діб позбавлення волі.

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Як результат, суд задовольнив клопотання вказаного прокурора та змінив покарання громадянину України, чим порушив право українця на свободу, особисту недоторканність та справедливий суд.

Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Фото: qha.com.ua