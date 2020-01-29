Джемілєв: У Путіна патологічний страх перед кримськими татарами

Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв вважає, що президент Російської Федерації Володимир Путін відчуває "якийсь патологічний страх" перед кримськими татарами і саме тому не бажає включати їх в списки обміну утримуваними особами з українською стороною.

Про це Джемілєв сказав в інтерв'ю "Апострофу".

"90% заарештованих на півострові (в Криму - ред.) - кримські татари. Але, наскільки я знаю, Путін - категорично проти звільнення кримських татар. У нього якийсь патологічний страх перед ними", - сказав Джемілєв.

За його словами, президент Туреччини Реджеп Ердоган спілкувався з президентом РФ з приводу долі незаконно заарештованих і засуджених кримських татар, але який був результат цього спілкування, поки невідомо.

"На початку лютого Ердоган приїжджає в Україну, ми плануємо зустріч з ним", - зазначив Джемілєв.

Також Джемілєв вважає, що Путіну вигідніше мовчати про все, що пов'язано з анексованим Росією півостровом. Щоб він захотів повернутися до цього питання, потрібен великий тиск, який на даний момент відсутій.