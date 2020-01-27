У "бахчисарайській справі" свідок, прокурор і суд виступають як "трійка" - Мустафаєв

Обвинувачення російської влади проти фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" будується на показаннях свідка Артикбаєва, який не є експертом-релігієзнавцем, а також на свідченнях "прихованих" свідків, які мають кримінальне минуле і неприязно ставляться до мусульман.

Про це в понеділок на засіданні у Південному окружному військовому суді заявив політв'язень Сервер Мустафаєв, повідомляє в FacebookКримська солідарність.

"Не витримує жодної критики суперечливість і безпідставність суджень свідка, на яких побудоване все обвинувачення, вільно прийняте прокуратурою і судом. Свідок не релігієзнавець, не теолог, але сміливо... дає висновок на ісламські терміни, канони і навіть аналізує книги, посилається на неперевірених свідків, ... (у яких) кримінальне минуле, неприязне ставлення до нас тощо", - сказав Мустафаєв.

За його словами, особистості прихованих свідків і їх проблеми з законом фігурантам "відомі ще з волі".

Як повідомив політв'язень протягом останніх двох місяців у ході більше ніж 10 засідань цієї "балаганної вистави" під назвою суд, свідок Артикбаєв або говорив "не пам'ятаю", "не знаю", або "після кожного питання незручного чекав, щоб суддя зняв це питання, або поставив повторно, підказавши потрібний формат відповіді".

Таким чином, вважає Мустафаєв, щоб "показово засудити нас до диких термінів, які вже неодноразово отримали кримські татари-мусульмани в аналогічних інших справах".

Наприклад, зазначає Мустафаєв, фігуранта другої Бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір" Мемета Белялова підозрюють в тому, що він нібито продавав телефони, в яких використовував спеціальні пристрої для вивчення ідеології ісламу. При цьому у "справі" немає ніякої інформації про виробника цієї техніки і про те, коли такий пристрій було виявлено хоча б у одного з фігурантів "справи".

"Цей список найбільш кричущих протиріч, наклепу та обмови можна продовжувати дуже довго, але навіть сліпому і глухому видно політичну вмотивованість подібного роду кримінальних справ, ... утиск і репресії за національною і релігійною ознакою", - заявив Мустафаєв.

Сервер Мустафаєв - правозахисник, координатор "Кримської солідарності". Його заарештували 21 травня 2018 року, після чого він став фігурантом так званої другої Бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір" (цю організацію вважають в Росії терористичною).

6 листопада Amnesty International визнала Мустафаєва в'язнем совісті.

15 листопада Південний військовий окружний суд в російському Ростові-на-Дону, куди були етаповані всі фігуранти другої Бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір", почав розглядати справу по суті. Основним свідком обвинувачення у "справі" виступає оперуповноважений ФСБ Микола Артикбаєв, який раніше служив в СБУ.