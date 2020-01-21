Кримчанка з російським паспортом намагалася отримати посаду в Міноборони

Військова контррозвідка Служби безпеки України завадила працевлаштуванню на відповідальну посаду до Міністерства оборони кримчанки з російським громадянством та зв`язками зі спецслужбами країни-агресора.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

“Оперативники СБУ встановили, що протягом кількох років до тимчасової анексії Кримського півострова українка проживала за кордоном. Відразу після подій 2014 року жінка повернулася в Крим, де отримала російський паспорт нібито для оформлення нерухомості. Невдовзі вона переїхала до Києва. Проте осісти на материковій частині України не поспішала – вона не мала ані постійного місця заробітку, ні джерела доходів. У цей час кримчанка часто виїздила до Росії та до тимчасово анексованого півострова, де зафіксовані її контакти з представниками спецслужб країни-агресора”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що саме після однієї з таких подорожей жінка раптово вирішила працевлаштуватися до Міністерства оборони України. Вона претендувала на одну із керівних посад у підрозділі департаменту держзакупівель відомства. Ця ділянка роботи передбачає доступ до секретної інформації в оборонній сфері та пряму комунікацію з високопосадовцями країн-членів НАТО.

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“Претендентка навіть встигла пройти кілька відбіркових етапів для остаточного зарахування на посаду, але проведена Службою перевірка встановила обставини, несумісні з державною службою в Міноборони. Жінка “забула” вказати, що має російське громадянство, знайомих з ФСБ та не повідомила зміст розмов із ними”, - додали в СБУ.

Як нагадують у СБУ, відповідно до ст. 111 Кримінального кодексу дії на шкоду національним інтересам, вчинені за злочинним завданням іноземної сторони караються позбавлення волі на строк до 15 років.