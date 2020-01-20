СБУ викрила завербованого спецслужбами Росії контрактника

Контррозвідка Служби безпеки України викрила та припинила підривну діяльність військовослужбовця однієї з бойових бригад Збройних сил України, дислокованої на Дніпропетровщині.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

“Оперативники та слідчі спецслужби встановили, що мешканець міста Святогірськ після початку військової агресії РФ в Україні виїхав на тимчасово окуповану територію Донецької області, де добровільно вступив до лав незаконних збройних формувань так званої «ДНР». Під час проходження «військової служби» у складі терористичних угруповань 100 ОМСБр «Республіканської гвардії» та 1 ОМСБр «Слов’янської бригада» 1 АК «НМ ДНР» він був завербований співробітниками російських спецслужб. На початку 2019 року бойовик виїхав з тимчасово окупованої території та вступив на військову службу до лав ЗС України за контрактом для виконання завдань ФСБ РФ з отримання розвідувальної інформації у воєнній сфері”, - йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, зловмисник збирав відомості, зокрема, про дислокацію військових частин ЗСУ, у тому числі у районі проведення ООС, їх переміщення, кількість, тип озброєння, особовий склад, установчі та персональні дані командирів. Правоохоронці затримали викритого контррозвідкою СБУ агента російських спецслужб поблизу військової частини під час спроби передачі зібраних розвідувальних даних.

Військовослужбовцю повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Фото: ssu.gov.ua