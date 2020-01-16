СБУ викрила колишню військову Нацгвардії , яку завербували спецслужби "ДНР”

Контррозвідка Служби безпеки України викрила та припинила у Маріуполі розвідувально-підривну діяльність колишньої військової Національної гвардії, яка сприяла діяльності терористичній організації “ДНР”.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Військова контррозвідка СБУ спільно з Головним управлінням Служби в Донецькій та Луганській областях у межах кримінального провадження викрила та припинила у Маріуполі розвідувально-підривну діяльність колишньої військової Національної гвардії, яка сприяла діяльності терористичній організації “ДНР”, - йдеться у повідомленні.

Як встановили оперативники СБУ, в поле зору так званої спецслужби “ДНР” жінка потрапила у 2015 році під час проходження військової служби в одній з військових частин Нацгвардії. “Представники “МДБ ДНР” здійснили її вербування, провели інструктаж щодо дотримання заходів конспірації, надали агентурний псевдонім, обумовили способи двостороннього та екстреного зв’язку. У ході подальших комунікацій вони відпрацювали завдання щодо збирання та передачі інформації про виконання військовою частиною бойових завдань у районі проведення ООС (АТО), а також хотіли отримати персональні дані українських військовослужбовців і членів їх сімей”. - повідомили в пресцентрі.

Задокументовано, що, використовуючи спеціально створені акаунти у забороненій російській соцмережі, військовослужбовець НГУ збирала та передавала необхідні терористам відомості.

Правоохоронці провели обшук за місцем проживання зловмисниці та виявили комп’ютерну техніку із доказами спілкування з бойовиками.

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У ході проведення подальших невідкладних слідчих дій зазначена особа надала викривальні свідчення щодо обставин свого вербування та співпраці з так званим “МДБ ДНР”.

Наразі їй оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України (створення терористичної групи чи терористичної організації), судом обрано запобіжний захід.

Тривають слідчі дії.

Фото: ssu.gov.ua