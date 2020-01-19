Якби у 2014 році реалізували план Генштабу ЗСУ, окупації Криму не було б - генерал-майор Кривонос

Генштаб ЗСУ у 2014 році відпрацював план протидії захопленню території України, у разі реалізації якого, цілком імовірно, окупації Криму не відбулося б.

Таке переконання висловив заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України генерал-майор ЗСУ Сергій Кривонос в інтерв'ю Донбас.Реалії.

"Війна для Збройних сил розпочалася 31 січня 2014 року, тому що саме тоді частини Високомобільних десантних військ і частини спеціального призначення були підняті по тривозі. І ми почали відпрацьовувати план, який передбачав протидію захопленню території України", - розповів він.

За словами Кривоноса, багато військових частин були зорієнтовані за цим планом, як протидіяти можливим спробам захоплення території України. Зокрема, 25-та повітряно-десантна бригада і 79-та аеромобільна бригада мали вводитися в Крим, займати позиції і посилювати угруповання ЗСУ в Криму.

"І в принципі, теоретично наше перебування в Криму, посилення угруповання дозволило б, скажімо так, утримати від того безкарного зухвальства війська Російської Федерації", - переконаний генерал-майор.

Однак, за його словами, план так і не був виконаний.

"Він почав реалізовуватися, було три етапи цього плану. Перший етап – коли безпосередньо ввійшли передові підрозділи 25-ї бригади. І через певний час мав розпочатися другий етап. Але він не був реалізований, тому що не були підписані бойові розпорядження на застосування цих частин. Відповідно, план згорнули", - наголосив генерал-майор.

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На запитання, з чим це могло бути пов'язане, він висловив думку, що це було "питання політичне".

Коментуючи свої попередні висловлювання в інтерв'ю ЗМІ про те, що якби українські військові працювали згідно з розробленим Генштабом планом, "війна з Російською Федерацією могла б піти іншим шляхом або її не було б", Кривонос лише підтвердив свою позицію.

"Цілком імовірно, що до збройного спротиву в Криму і не дійшло б... Наскільки я знаю, а я був присутній на допитах тих, хто працював на Російську Федерацію у 2014 році, вони чітко вказували, що якби з боку України під час захоплення Криму з’явилася чітка протидія, то операція, скоріш за все, завершилася б. Принаймні, вони у цьому були впевнені", - заявив заступник секретаря РНБО.

Як відомо, 16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний світом «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні Європейський Союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції.

Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.