Україна та Грузія заявили про перешкоджання морським рятувальним операціям з боку РФ

Україна та Грузія направили скаргу до Міжнародної морської організації (IMO) на протиправні дії Росії в Азовському та Чорному морях.

Про це повідомило Посольство України у Великій Британії у Facebook.

"Делегації України та Грузії звернули увагу держав-членів ІМО на протиправну діяльність РФ, що перешкоджає пошуково-рятувальним операціям у Чорному морі, Азовському морі та Керченській протоці. Спільний документ України та Грузії був підтриманий делегаціями країн ЄС та США", - йдеться в повідомленні.

Напередодні у Лондоні під час засідання сьомої сесії Підкомітету з навігації, радіозв’язку, пошуку та рятування Україна висловила протест у зв’язку з неправомірним розширенням радіостанцією НАВТЕКС-Новоросійськ району обслуговування на акваторію Азовського моря та Керченської протоки. Київ наполягає, що оголошення навігаційної інформації з безпеки мореплавства мають поширюватися виключно українською радіостанцією НАВТЕКС-Бердянськ.

Міжнародна морська організація (англ. International Maritime Organization, IMO) – міжнародна міжурядова організація, є спеціалізованою установою ООН. Діяльність ІМО спрямована на скасування дискримінаційних дій, що зачіпають міжнародне торговельне судноплавство, а також прийняття норм (стандартів) по забезпеченню безпеки на морі і запобіганню забрудненню з суден довкілля, в першу чергу, морського.

Україна є членом ІМО з 1994 року, коли було ратифіковано Конвенцію про Міжнародну морську організацію 1948 року в редакції 1982 року.