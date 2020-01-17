Україна опротестувала в ІМО незаконні дії Росії щодо навігації в Азовському морі
Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій, повідомляється на сайті міністерства.
"Сьогодні у Лондоні під час засідання сьомої сесії Підкомітету з навігації, радіозв’язку, пошуку та рятування Міжнародної морської організації делегація України, до якої входять фахівці Держгідрографії, висловила протест у зв’язку з неправомірним розширенням радіостанцією НАВТЕКС-Новоросійськ району обслуговування на акваторію Азовського моря та Керченської протоки", - заявив міністр.
Голова української делегації, заступник постійного представника України при ІМО Віталій Мошківський зауважив, що оголошення навігаційної інформації з безпеки мореплавства мають поширюватися виключно українською радіостанцією НАВТЕКС-Бердянськ.
У міністерстві зауважують, що у зв'язку з цим Україна закликала ІМО розглянути незаконні та односторонні дії РФ, які загрожують безпеці навігації.
Міжнародна морська організація (англ. International Maritime Organization, IMO) – міжнародна міжурядова організація, є спеціалізованою установою ООН. Діяльність ІМО спрямована на скасування дискримінаційних дій, що зачіпають міжнародне торговельне судноплавство, а також прийняття норм (стандартів) по забезпеченню безпеки на морі і запобіганню забрудненню з суден довкілля, в першу чергу, морського.
Україна є членом ІМО з 1994 року, коли було ратифіковано Конвенцію про Міжнародну морську організацію 1948 року в редакції 1982 року.