"Український диверсант" Машаріпов в суді заявив про катування вогнем і струмом

Фігурант "справи українських диверсантів" Юнус Машаріпов на засіданні "суду", що проходив в окупованому Криму, заявив відведення судді і прокурору в зв'язку з порушенням його прав і катуваннями, після яких він дав свідчення.

Про це з посиланням на адвоката Олексія Ладіна повідомляє у Facebook Кримська солідарність.

"Слухання проходило в рамках задоволення клопотання сторони захисту в допиті співробітників ФСБ, які проводять допит стосовно Машаріпова. Обвинувачений заявив, що вони застосовували стосовно нього тортури, після яких він і зізнався", - йдеться в повідомленні.

За словами адвоката, його підзахисний заявив, що його катували вогнем і струмом.

"З самого початку найперші зізнання були отримані співробітниками ФСБ після катувань. Після того, як його катували відкритим вогнем, били, катували із застосуванням струму. Після цього він дав свідчення, від яких згодом відмовився", - розповів Ладін.

За його словами, Машаріпов у ході засідання заявив відведення судді і прокурору, в зв'язку з обвинувальним ухилом "справи" й ігноруванням його прав.

"Йому було відмовлено навіть в ознайомленні з матеріалами кримінальної справи до початку судового слідства, тобто він конкретно не знає, що є в матеріалах кримінальної справи після того, як справу повернули з суду", - зазначив адвокат.

Як зазначив адвокат, раніше лікарі психіатричної лікарні в Криму визнали Машаріпова неосудним, у зв'язку з чим у майбутньому належить клопотати про проведення альтернативної або повторної психіатричної експертизи стосовно Машаріпова.

Як повідомляв Укрінформ, кримськотатарський правозахисник і активіст Юнус Машаріпов був засуджений ялтинським "судом" до 4 років колонії і штрафу в розмірі 110 тисяч рублів (понад 41200 грн) за надуманими обвинуваченнями у виготовленні вибухових речовин для підпалу гірсько-лісистої місцевості на території Ялти "з метою дестабілізації соціально-політичної обстановки в регіоні".

Машаріпов з 2014 року займався правозахисною діяльністю в Криму, повідомляючи про порушення прав дітей, інвалідів і пенсіонерів. У грудні 2017 року він розповів про те, що співробітники ФСБ у Криму допитували його про причини частих поїздок на материкову Україну. Машаріпов розповів, що йому довелося обмовити себе через катування. У свідченнях, які були отримані під тортурами, він вказав, що був "агентом СБУ і виконував її завдання".

Всього, за інформацією Кримської правозахисної групи, ФСБ РФ звинуватила "у підготовці диверсій та шпигунстві" 13 осіб, серед яких Євген Панов, Андрій Захтей, Володимир Присич, Володимир Дудка, Дмитро Штибліков, Олексій Бессарабов, Гліб Шаблій, Олексій Стогній, Геннадій Лимешко, Ганна Сухоносова, Дмитро Долгополов, Костянтин Давиденко, Юнус Машаріпов.